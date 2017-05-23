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Владимир Денисов: «В 18 лет канадец играет в НХЛ, забивает, показывает зрелую игру. Наверное, он как-то по-другому готовится, не так как мы»

24.05.2017 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов сравнил развитие белорусских и канадских хоккеистов.

«Если в стране много дворцов, то это не значит, что сразу появятся хоккеисты. Посмотрите, сколько лет хоккеистам сборной Канады. И выглядят как все остальные хоккеисты, вроде не фактурные. Но в 18 лет человек играет в НХЛ, забивает, показывает зрелую игру. Наверное, он как-то по-другому готовится, не так как мы.

Это долгий разговор. Получается, они другие, подготовка у них другая. Все прекрасно знают, что начинать нужно с детской школы, но у нас только говорят об этом. Надо двигаться вперед. Главное, чтобы сейчас сделали правильные выводы, и началась работа над ошибками», – сказал Денисов в программе «Спорт-кадр» на ТК «Беларусь 5».

 
 
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Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов сравнил развитие белорусских и канадских хоккеистов.

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