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Дмитрий Бага: «Сборная Беларуси? Не люблю разговаривать на тему сборной. Только тренер отвечает за результат»
24.05.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Дмитрий Бага отметил, что готов приезжать в сборную Беларуси.
- Почему в сборной вас не оказалось?
– Ой, я не люблю разговаривать на тему сборной. Только тренер отвечает за результат. Он посчитал, что те игроки, которых он вызывает, сильнее. Лучше спрашивать у него.
Я готов приехать в сборную, любой спортсмен с белорусским паспортом всегда готов выступать за сборную, – сказал Бага в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
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Дмитрий Бага: «Сборная Беларуси? Не люблю разговаривать на тему сборной. Только тренер отвечает за результат»
Полузащитник Дмитрий Бага отметил, что готов приезжать в сборную Беларуси.
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