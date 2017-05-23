Дмитрий Бага: «Сборная Беларуси? Не люблю разговаривать на тему сборной. Только тренер отвечает за результат»

Полузащитник Дмитрий Бага отметил, что готов приезжать в сборную Беларуси.

- Почему в сборной вас не оказалось?

– Ой, я не люблю разговаривать на тему сборной. Только тренер отвечает за результат. Он посчитал, что те игроки, которых он вызывает, сильнее. Лучше спрашивать у него.

Я готов приехать в сборную, любой спортсмен с белорусским паспортом всегда готов выступать за сборную, – сказал Бага в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».