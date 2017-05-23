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Дмитрий Бага: «Сборная Беларуси? Не люблю разговаривать на тему сборной. Только тренер отвечает за результат»

24.05.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Дмитрий Бага отметил, что готов приезжать в сборную Беларуси.

- Почему в сборной вас не оказалось?

– Ой, я не люблю разговаривать на тему сборной. Только тренер отвечает за результат. Он посчитал, что те игроки, которых он вызывает, сильнее. Лучше спрашивать у него.

Я готов приехать в сборную, любой спортсмен с белорусским паспортом всегда готов выступать за сборную, – сказал Бага в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Полузащитник Дмитрий Бага отметил, что готов приезжать в сборную Беларуси.

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