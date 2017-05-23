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Эдуард Занковец: «Потратить 60 матчей на развитие белорусов и в то же время проигрывать — не думаю, что это доставит удовольствие болельщикам»

24.05.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Эдуард Занковец поделился мнением об идее и избавления «Динамо» от легионеров.

- Что думаете об идее избавления «Динамо» от легионеров?

– Вопрос в том, какого результата будут ждать от «Динамо» в случае полного отказа от легионеров. У клуба очень много поклонников. Потратить шестьдесят матчей исключительно на развитие белорусов и в то же время проигрывать — не думаю, что это доставит удовольствие болельщикам. К тому же хоккеисты прогрессируют гораздо лучше, когда команда побеждает и стремится к определенным целям: попадание в плей-офф, проход первого раунда, второго — то есть движется по восходящей. Поэтому важно, чтобы «Динамо» было боеспособным.

Я считаю, легионеры нужны. Быть конкурентоспособными и побеждать чисто белорусами возможно — в будущем, но не сейчас. Это процесс постепенный. И должен быть естественным, а не искусственным, – сказал Занковец.

 
 
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Белорусский специалист Эдуард Занковец поделился мнением об идее и избавления «Динамо» от легионеров.

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