Эдуард Занковец: «Потратить 60 матчей на развитие белорусов и в то же время проигрывать — не думаю, что это доставит удовольствие болельщикам»

Белорусский специалист Эдуард Занковец поделился мнением об идее и избавления «Динамо» от легионеров.

- Что думаете об идее избавления «Динамо» от легионеров?

– Вопрос в том, какого результата будут ждать от «Динамо» в случае полного отказа от легионеров. У клуба очень много поклонников. Потратить шестьдесят матчей исключительно на развитие белорусов и в то же время проигрывать — не думаю, что это доставит удовольствие болельщикам. К тому же хоккеисты прогрессируют гораздо лучше, когда команда побеждает и стремится к определенным целям: попадание в плей-офф, проход первого раунда, второго — то есть движется по восходящей. Поэтому важно, чтобы «Динамо» было боеспособным.

Я считаю, легионеры нужны. Быть конкурентоспособными и побеждать чисто белорусами возможно — в будущем, но не сейчас. Это процесс постепенный. И должен быть естественным, а не искусственным, – сказал Занковец.