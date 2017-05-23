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Азаренко точно сыграет на турнире на Мальорке
24.05.2017 11:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Беларусь) выступит на турнире в Мальорке, сообщает Twitter-аккаунт соревнований.
© Sputnik Алексей Филиппов
В начале недели белорусская теннисистка рассказала о намерении вернуться на корт в ближайшее время. По словам Азаренко, она планирует это сделать до "Уимблдона". СМИ предположили, что спортсменка может выступить на турнире в Мальорке через месяц.
"Кто вернется на Mallorca Open?" Да! Азаренко", — говорится в сообщении турнира в
Первый травяной турнир сезона пройдет с 18 по 25 июня.
Сейчас спортсменка находится вместе с семьей в Минске. Здесь Азаренко активно тренируется под руководством
Напомним,
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Турнир Mallorca Open пройдет с 18 по 25 июня, для Азаренко он станет первым этапом подготовки к "Уимблдону".
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