Азаренко точно сыграет на турнире на Мальорке

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Беларусь) выступит на турнире в Мальорке, сообщает Twitter-аккаунт соревнований.



© Sputnik Алексей Филиппов Азаренко вернется на корт до "Уимблдона"

В начале недели белорусская теннисистка рассказала о намерении вернуться на корт в ближайшее время. По словам Азаренко, она планирует это сделать до "Уимблдона". СМИ предположили, что спортсменка может выступить на турнире в Мальорке через месяц.

"Кто вернется на Mallorca Open?" Да! Азаренко", — говорится в сообщении турнира в Twitter .

Первый травяной турнир сезона пройдет с 18 по 25 июня.

Сейчас спортсменка находится вместе с семьей в Минске. Здесь Азаренко активно тренируется под руководством нового тренера Майкла Джойса (США).

Напомним, в декабре прошлого года теннисистка стала мамой . Спортсменка неоднократно говорила, что соскучилась по игре и с нетерпением ждет возвращения на корт.