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Дроздов пополнил тренерский штаб минского «Динамо»
24.05.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский специалист Юрий Дроздов пополнил тренерский штаб минского «Динамо».
В бытность игроком Дроздов вместе с «Локомотивом» становился чемпионом России (2002), четырехкратным обладателем Кубка России.
На тренерской работе с 2010 года. Возглавлял «Сахалин» (2012), «Краснодар-2» (2013). С 2014 года работал тренером в нальчикском «Спартаке».
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Российский специалист Юрий Дроздов пополнил тренерский штаб минского «Динамо».
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