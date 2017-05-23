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Ролан Гаррос (ATP). Квалификация. Игнатик проиграл во втором круге
24.05.2017 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
ATP
Ролан Гаррос
Париж, Франция
Призовой фонд – 36 000 000 евро
Грунт
Квалификация
2 круг
Владимир Игнатик (Беларусь) – Сантьяго Жиралдо (Колумбия) 2:6, 4:6
Илья Ивашко (Беларусь) – Мариус Копил (Румыния) – 15.30
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ATP Ролан Гаррос Париж, Франция Призовой фонд – 36 000 000 евро Грунт Квалификация 2 круг Владимир Игнатик (Беларусь) – Сантьяго Жиральдо (Колумбия) 2:6, 4:6 Илья Ивашко...
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