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Ролан Гаррос (ATP). Квалификация. Игнатик проиграл во втором круге

24.05.2017 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ATP

Ролан Гаррос

Париж, Франция

Призовой фонд – 36 000 000 евро

Грунт

Квалификация

2 круг

Владимир Игнатик (Беларусь) – Сантьяго Жиралдо (Колумбия) 2:6, 4:6

Илья Ивашко (Беларусь) – Мариус Копил (Румыния) – 15.30

 
 
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ATP Ролан Гаррос Париж, Франция Призовой фонд – 36 000 000 евро Грунт Квалификация 2 круг Владимир Игнатик (Беларусь) – Сантьяго Жиральдо (Колумбия) 2:6, 4:6 Илья Ивашко...

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