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Тренер по фехтованию Ковш: «Начались репрессивные меры в отношении всех, кто выступил безобразия в федерации фехтования. Люди получают постоянные угрозы»

24.05.2017 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер и заместитель председателя Федерации фехтования Гродненской области Вячеслав Ковш рассказал об угрозах, которые поступают в адрес членов исполкома, которые проголосовали против Овсянкина.

– В Федерации фехтования Беларуси состоялись лжевыборы, после которых начались репрессивные меры в отношении всех, кто выступил против этого безобразия. Люди получают постоянные угрозы. Причем это все серьезно. Многие из тех, кого чиновники прессинговали, перенесли различные заболевания. Гомельский тренер Петр Аулов, благодаря которому в стране появилась достойная женская рапира, попал в больницу. Не лучшее состояние было у самого Андрея Губанова.

Брестскую СДЮШОР №3 по фехтованию, директором которой является Игорь Аветисов, всего пару недель назад наградили грамотой. С его помощью в городе над Бугом был построен шикарный фехтовальный зал, появились качественные спортсмены. Благодаря Аветисову брестское фехтование находится на передовых позициях в Беларуси. А сейчас человека наказывают и пытаются ему угрожать. Чиновники сверху давят на областное руководство и грозят увольнением его и тренеров, которые ездили на конференцию, если те не изменят своего мнения.

И нам чиновники звонили до 12 часов ночи и угрожали. Жена (она тоже работает тренером по фехтованию) была вынуждена обратиться к врачам. Она пережила стресс, и об этом есть медицинская справка. Лично мне не угрожали, а сразу применили меры. В пятницу меня должны были награждать грамотой и премией за хорошие показатели работы. Но после того, как мы отказались ехать на президиум, лишили и премии, и грамоты. При этом сказали, что перестанут выделять деньги на наш вид спорта. Еще в нашу областную федерацию сверху направили проверку. Насколько я понимаю, пытаются найти какие-то нарушения и к чему-то придраться. Но это все пускай останется на совести областного руководства, – рассказал Ковш.

«Вспомните 1937 год. История повторяется». Что за жесть случилась в белорусском фехтовании?

 
 
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Тренер и заместитель председателя Федерации фехтования Гродненской области Вячеслав Ковш рассказал об угрозах, которые поступают в адрес членов исполкома,...

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