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СКА – БГК. Армейцы организуют интернет-трансляцию первого матча финальной серии с 7 камер в HD качестве
24.05.2017 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый матча финальной серии прей-офф между командами «СКА-Минск» и «БГК им.Мешкова» можно будет увидеть в интернете. Армейским клубом при поддержке Белорусской федерации гандбола будет организована трансляция с 7 камер в HD качестве.
Матч прокомментирует журналист «Белтелерадиокомпании» Александр Ярмош.
Трансляцию проведет компания specmedia.by, специализирующаяся съемке футбольных матчей. Партнерами компании являются «Крумкачы», «БАТЭ», «Динамо-Брест».
Напомним, «Беларусь 5» не покажет матч, из-за трансляции встречи чемпионата Беларуси по футболу «Динамо» Минск – «Шахтер».
Матч будет показан на
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СКА – БГК. Армейцы организуют интернет-трансляцию первого матча финальной серии с 7 камер в HD качестве
Первый матча финальной серии прей-офф между командами «СКА-Минск» и «БГК им.Мешкова» можно будет увидеть в интернете.
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