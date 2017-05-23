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СКА – БГК. Армейцы организуют интернет-трансляцию первого матча финальной серии с 7 камер в HD качестве

24.05.2017 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый матча финальной серии прей-офф между командами «СКА-Минск» и «БГК им.Мешкова» можно будет увидеть в интернете. Армейским клубом при поддержке Белорусской федерации гандбола будет организована трансляция с 7 камер в HD качестве.

Матч прокомментирует журналист «Белтелерадиокомпании» Александр Ярмош.

Трансляцию проведет компания specmedia.by, специализирующаяся съемке футбольных матчей. Партнерами компании являются «Крумкачы», «БАТЭ», «Динамо-Брест».

Напомним, «Беларусь 5» не покажет матч, из-за трансляции встречи чемпионата Беларуси по футболу «Динамо» Минск – «Шахтер».

Матч будет показан на официальном сайте «СКА-Минск», в официальной группе «СКА-Минск» Вконтакте и на сайте БФГ. Игра начнется в 19.00.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Первый матча финальной серии прей-офф между командами «СКА-Минск» и «БГК им.Мешкова» можно будет увидеть в интернете.

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