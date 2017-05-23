«Динамо» Брест – «Шахтер». На финальном матче Кубка Беларуси АБФФ организует «Семейный праздник», «Байк-фэст», «Музыкальный фэст» и другие активности

В воскресенье, 28 мая, на стадионе ЦСК «Неман» состоится финал Кубка Беларуси, в котором сыграют брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер». Помимо непосредственно сражения, АБФФ организует различные активности для болельщиков.

- Семейный праздник. В 11 утра на стадионе ЦСК «Неман» стартует фестиваль для всей семьи «Папа, мама, я —футбольная семья» (искусственное поле спорткомплекса). Мальчишки и девчонки, а также их родители со всей гродненской области будут состязаться за право представить регион в финальной части проекта. Зрелище это само по себе увлекательное. Если же вспомнить, что в соседних областных центрах спор вели от 60 до 100 семей, то очевиден интерес для любого гостя стать свидетелем такого масштабного мероприятия лично.

— Аквагрим. В палатках, отведенных под фан-арт, гости финала смогут окрасить свои тела и лица в цвета любимых команд либо нанести логотипы претендентов на трофей. Рисунки бесплатны, но вы сможете сделать доброе дело, поблагодарив художников добровольным пожертвованием. Все собранные средства будут переведены красному кресту и направлены на благотворительность.

— Атрибутика. Мы позаботились о том, чтобы болельщики были готовы не только к финалу Кубка, но и к грядущим матчам национальной сборной (помните, 9 июня надо поддержать дружину Игоря Криушенко в битве с болгарами?!). А потому в Гродно выставим для продажи масштабную линейку атрибутики бренда «Белыя крылы» — майки, байки, шарфы и не только! Обещаем скидки, так что к летним играм главной команды страны вы сможете экипироваться по последнему писку футбольной моды.

— Байк-фэст. Наши друзья из клуба «Grizzly MCC International» пригонят в фан-зону семь крутейших мотоциклов. Вы услышите рев могучих моторов, сможете оседлать байки и сделать фото на память. Самым же робким обуздать «железных коней» поможет маскот национальной команды Ваяр.

— Футбольная тренировка. Благодаря сотрудничеству с компанией «Окнаград» мы подготовили для болельщиков уникальное испытание. Любой желающий получит шанс протестировать свое футбольное мастерство по «бразильской системе». Участникам конкурса полагаются призы. Ну а самый меткий и искусный снайпер отправится на трибуны с гран-при в размере 250 рублей!

— Дегустация. Наши партнеры из компании VPLAB организуют отдельную промо-зону со спортивными конкурсами и развлечениями. «Фишкой» секции станет дегустация спортивного питания для всех желающих.

— Музыкальный фэст. Полугодичный музыкальный марафон, который АБФФ проводила вместе с «Арт Сядзібай», завершится определением победителя конкурса «Мова. Музыка. Футбол!» прямо на ваших глазах. Три коллектива, вышедших в финал, — Laurynienka, Сталiца Marsa, Mashin’ Gun— в рамках «живого» концерта поспорят за звание сильнейшего. Украсит же шоу выступление наших добрых друзей — Naviband. Представители Беларуси на Евровидении-2017 выступят со специальной программой в качестве хедлайнеров.

— Церемония открытия. Непосредственно матч предварит красочное шоу, выдержанное в средневековом стиле, сообщает официальный сайт АБФФ.

Матч «Динамо-Брест» — «Шахтер» состоится 28 мая в 17.00.