|
Алексей Кучук будет готовить «Крумкачоў» к матчу с «Ислочью»
24.05.2017 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Кучук будет готовить главную команду клуба к матчу 10-го тура чемпионата Беларуси против «Ислочи».
Встреча пройдет 26 мая на стадионе ФК «Минск» и начнется в 19.00.
Напомним, вчера «Крумкачы»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Кучук будет готовить главную команду клуба к матчу 10-го тура чемпионата Беларуси против «Ислочи».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии