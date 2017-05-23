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Алексей Кучук будет готовить «Крумкачоў» к матчу с «Ислочью»

24.05.2017 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Кучук будет готовить главную команду клуба к матчу 10-го тура чемпионата Беларуси против «Ислочи».

Встреча пройдет 26 мая на стадионе ФК «Минск» и начнется в 19.00.

Напомним, вчера «Крумкачы» расстались с главным тренером Владимиром Пятенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Кучук будет готовить главную команду клуба к матчу 10-го тура чемпионата Беларуси против «Ислочи».

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