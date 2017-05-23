Верховный суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за неуплату налогов

Верховный суд Испании вынес решение по делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Подтвержден приговор в виде 21 месяца лишения свободы в связи с крупным мошенничеством при неуплате налогов за период 2007-2009 годов. Общая сумма неуплаты составила 4,1 миллиона евро.

Сроки до двух лет за экономические преступления в Испании не наказываются реальным заключением. Изначально обвинение требовало три года заключения для Месси и его отца Хорхе, однако суд сократил наказание до 21 месяца.