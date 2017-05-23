|
Чемпионат.com: Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлуне»
24.05.2017 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
32-летний белорусский нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в китайском клубе Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлуне», контракт будет заключен сроком на один сезон», – отметил источник.
В минувшем сезоне Костицын выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач. Коэффициент полезности «+9».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
32-летний белорусский нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в китайском клубе Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии