«Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

«Челси» решил не проводить чемпионский парад в Лондоне.

Клуб решил отменить парад из-за теракта, произошедшего позавчера в Манчестере. «Челси» проконсультировался с полицией и решил не подвергать дополнительному риску зрителей, которые посетили бы парад.

22 человека погибли и как минимум 59 получили травмы в результате взрыва на «Манчестер Арене», прогремевшего после концерта американской певицы Арианы Гранде.