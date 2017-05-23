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«Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

24.05.2017 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» решил не проводить чемпионский парад в Лондоне.

Клуб решил отменить парад из-за теракта, произошедшего позавчера в Манчестере. «Челси» проконсультировался с полицией и решил не подвергать дополнительному риску зрителей, которые посетили бы парад.

22 человека погибли и как минимум 59 получили травмы в результате взрыва на «Манчестер Арене», прогремевшего после концерта американской певицы Арианы Гранде.

 
 
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«Челси» решил не проводить чемпионский парад в Лондоне.

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