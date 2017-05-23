Тренер по фехтованию Ковш: «Мы ведь в свободной демократической стране живем. У нас что, нет права выбора?»

Тренер по фехтованию и заместитель председателя Федерации фехтования Гродненской области Вячеслав Ковш поделился отношением к выборам в Белорусскую федерацию фехтования.

– У меня просто нет слов. Мы ведь в свободной демократической стране живем. У нас что, нет права выбора?

Мы узнали о конференции 12 мая, то есть за пять дней до проведения. На протяжении всего этого времени мы просили федерацию прислать программу мероприятия – какие будут рассмотрены вопросы, кто за кем выступает и так далее. В итоге мы регламент и порядок проведения получили всего лишь за несколько минут до начала конференции. Это нормально?

Впрочем, произошедшего все равно никто не ожидал. Мы даже не сговаривались. Мы на выборах просто подняли руки за кандидата, выбор которого подсказывали разум и сердце. Никаких конфликтов у нас с предыдущим руководством федерации и Овсянкиным вообще не было. Что самое интересное, я именно с Губановым чаще всего ругался (он отдавал приоритет сабле, чем обижал шпажистов). У нас были разногласия по многим вопросам. Но то, что произошло после конференции, уму непостижимо. Это маразм.

Когда дело дошло до выборов председателя, то началось что-то странное. Пять раз пересчитывали! Дошли до того, что каждого участника конференции поднимали и спрашивали: «За кого ты проголосовал?»

В итоге Гагиев и Барауля поздравили Губанова и передали тому права председателя. Но после начался самый настоящий цирк! Я уже постфактум узнал от коллег, что 20 мая прошли очередные выборы и Губанова сняли. Я являюсь заместителем председателя федерации фехтования по Гродненской области. Без моего, в том числе, ведома такое мероприятие пройти не может.

Вообще удивительно, как они поступили. Они послали абсолютно других делегатов! Людей приняли в Белорусскую федерацию фехтования за час или за два до повторных выборов. Так что Овсянкина избирали кто угодно, но не фехтовальщики. От Гродненской области, допустим, в мероприятии участвовали завуч и методист детско-юношеской спортивной школы, – рассказал Ковш.

Подробный рассказ о произошедшей ситуации читайте в большом материале Tribuna.com.

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