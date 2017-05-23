Дэйна Уайт: «Заработав 75 млн за бой с Мэйвезером, захочет ли МакГрегор драться в UFC за 10 млн?»

Президент UFC Дэйна Уайт в своем интервью известному рэперу Снупу Доггу поделился своими мыслями о возможном бое Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.

«Конор может заработать за бой с Флойдом 75 миллионов долларов, но захочет ли он после этого вернуться в UFC, чтобы драться за 10 миллионов? После такого [поединка с Мэйвезером], он может не захотеть больше проводить бои. У тебя может уже не быть необходимого голода для боев с 75 миллионами на банковском счете. Но сейчас он голоден до боя с Мэйвезером. И очень сильно хочет доказать, что люди неправы.

Имеет ли этот бой смысл для моего бизнеса? Нет. Но я вам кое-что обещаю. Конор МакГрегор по нему попадет. Представляете, что будет, если Конор нокаутирует Мэйвезера? Ох, блин!»