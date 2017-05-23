ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новокузнецкий «Металлург» не сыграет в КХЛ в сезоне-2017/18

24.05.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Новокузнецкий «Металлург» не сыграет в КХЛ в сезоне-2017/18.

Такое решение было принято на совете директоров лиги.

Сообщается, что вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин предлагал отсрочить решение на год, но его инициатива была отклонена.

Ранее состоялось заседания правления КХЛ. По его итогам президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил журналистам, что идеальное количество участников турнира – 24 клуба.

«Кузня»выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За 9 лет существования лиги новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новокузнецкий «Металлург» не сыграет в КХЛ в сезоне-2017/18.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Тренер по фехтованию Ковш: «Мы ведь в свободной демократической стране живем. У нас что, нет права выбора?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика