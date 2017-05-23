24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик проиграли в матчах второго круга квалификации турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" (призовой фонд 36 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Илья Ивашко (119-й в рейтинге АТП) уступил в двух сетах первому номеру посева в квалификации Мариушу Копилу из Румынии - 2:6, 2:6. В первом круге белорус был сильнее бельгийца Киммера Коппеянса (164) - 6:2, 6:2. Владимир Игнатик (149) после победы над представителем Китая Ди Ву (217) - 6:1, 6:2 - проиграл сегодня колумбийцу Сантьяго Хиральдо (107) - 2:6, 4:6.

Завершила борьбу в квалификации к престижному турниру белоруска Ольга Говорцова (142-й рейтинг ВТА), уступившая молодой сопернице Кайле Дэй (148) из США - 1:6, 3:6. Арина Соболенко (115) в более упорном поединке не смогла одолеть Ипек Сойлу (154) из Турции - 6:4, 1:6, 6:7 (3).

Без предварительного отбора в основной сетке на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" сыграет белоруска Александра Саснович (96), а также Максим Мирный, который выступит в мужском парном разряде вместе с российским теннисистом Михаилом Южным.-0-