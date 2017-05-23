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В КХЛ в сезоне-2019/20 будет зафиксирован жесткий потолок зарплат на отметке 14,3 млн долларов

24.05.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил о планах ввести жесткий потолок зарплат в лиге с сезона-2019/20.

«В сезоне-2019/20 жесткий потолок зарплат в КХЛ будет зафиксирован на отметке 800 млн российских рублей (14,3 млн долларов), в сезоне-2020/21 – 600 млн рублей (10,7 млн долларов).

Семь клубов регулярно задерживают зарплаты, у некоторых задержки 200 дней. Суммарно задержки составляют более 1 млрд рублей (17,9 млн долларов) – это беспрецедентно», – сказал Чернышенко.

 
 
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил о планах ввести жесткий потолок зарплат в лиге с сезона-2019/20.

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