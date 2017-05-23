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Тренер по фехтованию Ковш: «Минчане стали какой-то отдельной нацией. Один функционер нам сказал: «Вы – периферийное быдло»

24.05.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер по фехтованию и заместитель председателя Федерации фехтования Гродненской области Вячеслав Ковш рассказал об отношении минчан к фехтовальщикам из других регионов страны.

– Мы на все турниры ездили за счет Гродненской области. А все минчане, кстати, ездили за счет Министерства спорта и туризма. Мне один известный тренер еще в советские годы сказал: «Не родись счастливым, а родись москвичом или армянином». Так и у нас сейчас – лучше родиться в столице. Мне иногда кажется, что минчане стали какой-то отдельной нацией. Потому что костяк национальной сборной составляют спортсмены с периферии. Но на зарубежные старты ребят везут, в основном, тренеры из столицы. И едут они туда, кстати, вместе с руководством.

Не буду говорить кто, но один функционер нам сказал: «Вы – периферийное быдло». Так вот знайте, мы здесь не быдло, а вполне нормальные люди. Я 50 лет отдал большому спорту. Подготовил немало мастеров спорта, призеров и чемпионов международных соревнований.

Вспомните гибель Петра Машерова. Его автомобиль будто бы случайно въехал в самосвал. А все почему? Потому что Петр Миронович сказал: «Сначала я накормлю свой белорусский народ, а потом уже Москву и Питер», – сказал Ковш.

Подробный рассказ о произошедшей ситуации читайте в большом материале Tribuna.com.

«Вспомните 1937 год. История повторяется». Что за жесть случилась в белорусском фехтовании?

 
 
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Тренер по фехтованию и заместитель председателя Федерации фехтования Гродненской области Вячеслав Ковш рассказал об отношении минчан к фехтовальщикам из других...

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