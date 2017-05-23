Андрей Залеский: «Когда что-то не так, болельщики гонят на сахарный завод разгружать паровозы. Можем поменяться на день. Пусть они побегают, а мы поразгружаем»

Защитник «Слуцка» Андрей Залеский рассказал о болельщиках команды.

«Атмосфера хорошая. В последнем матче с БАТЭ был аншлаг. Если ты выигрываешь, то кричат: «Молодцы!» Когда что-то не так, то гонят на сахарный завод разгружать паровозы. Если им не нравится, можем поменяться на день. Пусть они побегают, а мы поразгружаем. Не проблема.

Конечно, я их понимаю. Они приходят за эмоциями, поэтому кричат. Мы понимаем их. Пусть выплескивают эмоциями.

Все думают, что футбол – легкий труд. Пусть, если кто-то хочет, придет и предсезонку пройдет», – сказал Залеский.