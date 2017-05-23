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Андрей Залеский: «Когда что-то не так, болельщики гонят на сахарный завод разгружать паровозы. Можем поменяться на день. Пусть они побегают, а мы поразгружаем»
24.05.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Слуцка» Андрей Залеский рассказал о болельщиках команды.
«Атмосфера хорошая. В последнем матче с БАТЭ был аншлаг. Если ты выигрываешь, то кричат: «Молодцы!» Когда что-то не так, то гонят на сахарный завод разгружать паровозы. Если им не нравится, можем поменяться на день. Пусть они побегают, а мы поразгружаем. Не проблема.
Конечно, я их понимаю. Они приходят за эмоциями, поэтому кричат. Мы понимаем их. Пусть выплескивают эмоциями.
Все думают, что футбол – легкий труд. Пусть, если кто-то хочет, придет и предсезонку пройдет», – сказал Залеский.
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Андрей Залеский: «Когда что-то не так, болельщики гонят на сахарный завод разгружать паровозы. Можем поменяться на день. Пусть они побегают, а мы поразгружаем»
Защитник «Слуцка» Андрей Залеский рассказал о болельщиках команды.
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