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Совет директоров КХЛ сократил состав участников десятого чемпионата
24.05.2017 18:42 — Новости Спорта | БелТА
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников десятого чемпионата и сократил количество команд, которые сыграют в следующем сезоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе лиги.
Количество клубов будет сокращено до 27-ми. В связи с тем, что ХК "Медвешчак" (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а "Металлург" (Новокузнецк) замкнул рейтинг клубов по всем параметрам, члены совета директоров приняли решение утвердить список участников без этих двух команд.
"Стратегическое планирование - важный элемент функционирования современной спортивной лиги. Направления среднесрочного развития КХЛ начали разрабатываться еще осенью прошлого года. Нам удалось собрать и проанализировать огромный объем информации и мнений различных представителей хоккейной общественности. Это позволило сформировать концепцию, которая получила одобрение со стороны правления лиги и совета директоров, к концу года будет представлена в формате полновесной программы на период до 2023 года", - рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Он также заявил, что в сезоне-2018/2019 КХЛ будет сокращена до 24 участников.
В десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграют 27 команд, разбитых на четыре дивизиона.
Восточная конференция:
Дивизион Боброва
"Динамо" (Минск),
"Динамо" (Рига),
"Йокерит" (Хельсинки),
СКА (Санкт-Петербург),
"Слован" (Братислава),
"Спартак" (Москва) ;
Дивизион Тарасова
"Витязь" (Московская обл.),
"Динамо" (Москва),
"Локомотив" (Ярославль),
"Северсталь" (Череповец),
"Торпедо" (Нижегородская обл.),
ХК "Сочи" (Сочи),
ЦСКА (Москва).
Восточная конференция:
Дивизион Харламова
"Автомобилист" (Екатеринбург),
"Ак Барс" (Казань),
"Лада" (Тольятти),
"Металлург" (Магнитогорск),
"Нефтехимик" (Нижнекамск),
"Трактор" (Челябинск),
"Югра" (Ханты-Мансийск);
Дивизион Чернышева
"Авангард" (Омская обл.),
"Адмирал" (Владивосток),
"Амур" (Хабаровск),
"Барыс" (Астана),
"Куньлунь Ред Стар" (Пекин),
"Салават Юлаев" (Уфа),
"Сибирь" (Новосибирская обл.).-0-
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Количество клубов будет сокращено до 27-ми. В связи с тем, что ХК "Медвешчак" (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а "Металлург"...
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