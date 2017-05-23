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Совет директоров КХЛ сократил состав участников десятого чемпионата

24.05.2017 18:42 — Новости Спорта | БелТА  
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Совет директоров КХЛ сократил состав участников десятого чемпионата

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников десятого чемпионата и сократил количество команд, которые сыграют в следующем сезоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе лиги.

Количество клубов будет сокращено до 27-ми. В связи с тем, что ХК "Медвешчак" (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а "Металлург" (Новокузнецк) замкнул рейтинг клубов по всем параметрам, члены совета директоров приняли решение утвердить список участников без этих двух команд.

"Стратегическое планирование - важный элемент функционирования современной спортивной лиги. Направления среднесрочного развития КХЛ начали разрабатываться еще осенью прошлого года. Нам удалось собрать и проанализировать огромный объем информации и мнений различных представителей хоккейной общественности. Это позволило сформировать концепцию, которая получила одобрение со стороны правления лиги и совета директоров, к концу года будет представлена в формате полновесной программы на период до 2023 года", - рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Он также заявил, что в сезоне-2018/2019 КХЛ будет сокращена до 24 участников.

В десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграют 27 команд, разбитых на четыре дивизиона.

Восточная конференция:

Дивизион Боброва

"Динамо" (Минск),

"Динамо" (Рига),

"Йокерит" (Хельсинки),

СКА (Санкт-Петербург),

"Слован" (Братислава),

"Спартак" (Москва) ;

Дивизион Тарасова

"Витязь" (Московская обл.),

"Динамо" (Москва),

"Локомотив" (Ярославль),

"Северсталь" (Череповец),

"Торпедо" (Нижегородская обл.),

ХК "Сочи" (Сочи),

ЦСКА (Москва).

Восточная конференция:

Дивизион Харламова

"Автомобилист" (Екатеринбург),

"Ак Барс" (Казань),

"Лада" (Тольятти),

"Металлург" (Магнитогорск),

"Нефтехимик" (Нижнекамск),

"Трактор" (Челябинск),

"Югра" (Ханты-Мансийск);

Дивизион Чернышева

"Авангард" (Омская обл.),

"Адмирал" (Владивосток),

"Амур" (Хабаровск),

"Барыс" (Астана),

"Куньлунь Ред Стар" (Пекин),

"Салават Юлаев" (Уфа),

"Сибирь" (Новосибирская обл.).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Количество клубов будет сокращено до 27-ми. В связи с тем, что ХК "Медвешчак" (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а "Металлург"...

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