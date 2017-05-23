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«Днепр» – «Динамо-Брест». Торрес не попал в заявку гостей
24.05.2017 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы на матч 10-го тура высшей лиги «Днепр» – «Динамо-Брест».
«Днепр»: Копанцов — Гевлич, Рудюк, Кики — Терещенко, Павлов, Чумак, Хотов, Бордуков, Рыбаков — Шрамченко.
Запасные: Довгялло, Олберкис, Юрченко, Антилевский, Левицкий, Федосов, Зыль.
«Динамо-Брест»: Малерб — Гаврилович, Алисейко, Лебедев, Витус, Аврамия — Бабаво, Букаткин, Легчилин, Осучукву — Фамейе.
Запасные: Хвин, Седько, Этунди, Иванов, Чиж, Афоаква, Кириленко.
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Стали известны составы на матч 10-го тура высшей лиги «Днепр» – «Динамо-Брест».
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