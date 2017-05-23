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ВХЛ. Ногачев перешел в «Рубин»
24.05.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Клуб российской ВХЛ «Рубин» подписал контракт с 25-летним белорусским защитником Евгением Ногачевым.
Последний сезон Ногачев провел в «Юности», в составе которой стал победителем регулярного чемпионата и финалистом Кубка президента.
В общей сложности новобранец «Рубина» провел 46 матчей в «регулярке» и плей-офф, набрав 36 очков по системе «гол+пас» (5+31). Подробную статистику игрока смотрите
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Клуб российской ВХЛ «Рубин» подписал контракт с 25-летним белорусским защитником Евгением Ногачевым.
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