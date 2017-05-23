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Шапиро освобожден от должности председателя Миноблисполкома
24.05.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу президента, Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу.
Напомним, 20 мая Семен Шапиро был избран председателем Белорусской федерации хоккея.
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Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу президента, Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в...
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