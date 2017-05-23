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«Динамо-Минск» – «Шахтер». Сарока забил 4-й гол в пяти матчах
24.05.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Антон Сарока забил гол в матче 10-го тура против «Шахтера» (2:1, второй тайм).
Он стал для игрока четвертым в пяти матчах.
Статистику Сароки смотрите
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Полузащитник минского «Динамо» Антон Сарока забил гол в матче 10-го тура против «Шахтера» (2:1, второй тайм).
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