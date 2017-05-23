Сергей Гуренко: «Считаю, в матче с «Шахтером» мы вправе были побеждать»

И.о. главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итоги ничьи с «Шахтером» (2:2) в рамках 10-го тура высшей лиги.

- «Шахтер» сравнял на последних секундах. Что произошло?

– Да ничего. Простые ошибки, которые... Просто надо продолжать играть в футбол. Как бы не складывался матч. Даже если 2:1 ведем, не нужно низко садиться. Нужно продолжать играть в футбол. Мы же стали удерживать счет и в итоге пропустили в концовке. Оба гола сами себе принести.

- Если вынести за скобки результат, игрой команды довольны?

– Самоотдачей доволен. Игрой пока нет. Очень много еще предстоит работать. Особенно в индивидуальном мастерстве, качестве приемов, передач, быстроте мышления. Много можно говорить, но в самоотдаче и желании победить ребятам не откажешь.

- Игорь Кузьменок вышел вместо Швецова. Это реакция на игру против БАТЭ или просто ротация?

– Ротация. Мы знали, что у них высокие игроки. Плюс Швецов сыграл четыре игры без замен. Так что ему нужно было отдохнуть.

- Позади тяжелый отрезок против лидеров белорусского футбола. Довольны тем, чего удалось достичь?

– По очкам, конечно, нет. Потому что где-то набрали, где-то недобрали. С тем же БАТЭ была ничейная игра, но мы свои моменты не реализовали. Сегодня, считаю, мы вправе были побеждать. Хотя и мы после ошибки Бушмы забили, и сами себе два гола привезли. Побеждает та команда, которая меньше ошибается. В целом, не то что я хотел. Потому что конкурентов надо обыгрывать, – сказал Гуренко в эфире «Беларусь-5».

«Шахтер» спасся в матче с «Динамо» на 4-й добавленной минуте