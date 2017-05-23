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Николай Ходасевич: «Криушенко, вероятнее всего, покинет пост главного тренера «Торпедо-БелАЗ»
24.05.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил в эфире «Беларусь-5» телеведущий Николай Ходасевич, в «Торпедо-БелАЗ» может смениться главный тренер.
«Криушенко, вероятнее всего, покинет пост главного тренера «Торпедо-БелАЗ», – сказал Ходасевич.
Напомним, после 9-ти туров жодинская команда с 15-ю очками занимает 6-е место в таблице.
Кроме того, Криушенко возглавляет сборную Беларуси.
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Как сообщил в эфире «Беларусь-5» телеведущий Николай Ходасевич, в «Торпедо-БелАЗ» может смениться главный тренер.
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