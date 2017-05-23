ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турнир памяти Халипского. Беларусь уступила Аргентине, вторая команда Беларуси – Великобритании

24.05.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Турнир памяти Халипского

Минск

Беларусь-2 — Великобритания — 62:78 (14:27, 13:15, 14:21, 21:15)

24 мая, 16.00

Аргентина — Беларусь — 72:68 (9:21, 19:14, 17:20, 27:13)

24 мая, 18.30

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнир памяти Халипского Минск Беларусь-2 — Великобритания — 62:78 (14:27, 13:15, 14:21, 21:15) 24 мая, 16.00 Аргентина — Беларусь — 72:68 (9:21, 19:14, 17:20, 27:13) 24 мая, 18.30.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские волейболисты уступили Сербии на старте квалификации к чемпионату мира 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика