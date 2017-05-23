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Турнир памяти Халипского. Беларусь уступила Аргентине, вторая команда Беларуси – Великобритании
24.05.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Турнир памяти Халипского
Минск
Беларусь-2 — Великобритания — 62:78 (14:27, 13:15, 14:21, 21:15)
24 мая, 16.00
Аргентина — Беларусь — 72:68 (9:21, 19:14, 17:20, 27:13)
24 мая, 18.30
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Турнир памяти Халипского Минск Беларусь-2 — Великобритания — 62:78 (14:27, 13:15, 14:21, 21:15) 24 мая, 16.00 Аргентина — Беларусь — 72:68 (9:21, 19:14, 17:20, 27:13) 24 мая, 18.30.
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