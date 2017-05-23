Вячеслав Федоренков: «На вопрос «останется ли Льюис», можно ответить и сейчас — нет»

Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков затронул тему главного тренера сборной Беларуси.

«Думаю, на вопрос «останется ли Льюис», можно ответить и сейчас — нет. Более того, по моим сведениям, это произошло бы даже в том случае, если бы руководство федерации в субботу не сменилось. А вот дальше действительно интересно: останется ли Вудкрофт хотя бы в «Динамо»? Что до сборной, то здесь в кои-то веки палитра разнообразна. Думаю, сейчас в тренде будет ставка на своих. На освобожденной ли должности, или совместительство будет допускаться — другой вопрос, на который может ответить только Семен Шапиро. Ну и Александр Лукашенко, разумеется, если пожелает обозначить свою позицию в этом аспекте», – сказал Федоренков.