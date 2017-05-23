ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вячеслав Федоренков: «На вопрос «останется ли Льюис», можно ответить и сейчас — нет»

24.05.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков затронул тему главного тренера сборной Беларуси.

«Думаю, на вопрос «останется ли Льюис», можно ответить и сейчас — нет. Более того, по моим сведениям, это произошло бы даже в том случае, если бы руководство федерации в субботу не сменилось. А вот дальше действительно интересно: останется ли Вудкрофт хотя бы в «Динамо»? Что до сборной, то здесь в кои-то веки палитра разнообразна. Думаю, сейчас в тренде будет ставка на своих. На освобожденной ли должности, или совместительство будет допускаться — другой вопрос, на который может ответить только Семен Шапиро. Ну и Александр Лукашенко, разумеется, если пожелает обозначить свою позицию в этом аспекте», – сказал Федоренков.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков затронул тему главного тренера сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Кубарев: «Почему этот арбитр уже работает на третьем матче «Динамо»? Посмотрите европейские матчи и покажите мне, где так судят»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика