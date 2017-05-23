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Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Аргентине на турнире памяти Семена Халипского
24.05.2017 21:26 — Новости Спорта | БелТА
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Аргентине со счетом 68:72 на турнире памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Старт игры для подопечных Натальи Трофимовой был удачным, после первой четверти они вели 21:9. Однако именно такое серьезное преимущество помешало хозяевам площадки развить успех. Во второй половине матча южноамериканки допускали гораздо меньше ошибок в защите и показали неплохой процент реализации бросков. В итоге сборная Беларуси потерпела поражение, которое не позволяет ей занимать первое место на турнире после двух туров. Лидирует команда Великобритании, которая после запоминающегося успеха в матче с Аргентиной накануне (57:56) сегодня не оставила шансов молодежной сборной Беларуси - 78:62.
В заключительный игровой день турнира, 25 мая, состоятся два поединка: Беларусь (U-20) - Аргентина (16.00), Беларусь - Великобритания (18.30).
Для белорусских команд международный турнир памяти Семена Халипского является этапом подготовки к континентальным турнирам. Национальная сборная с 16 по 27 июня в Чехии выступит на главном турнире Старого Света, а "молодежке" предстоит 8-16 июля в Израиле поспорить за выход в элитный дивизион в своей возрастной категории.
Мемориал Халипского проводится в пятый раз. В 2013 году в Могилеве победили белорусские баскетболистки, а затем в Минске первенствовали гости: 2014 - Испания, 2015 - Россия, 2016 - Турция.-0-
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Старт игры для подопечных Натальи Трофимовой был удачным, после первой четверти они вели 21:9.
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