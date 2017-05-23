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«Днепр» — «Динамо-Брест». Седнев вступился за Журавля на пресс-конференции
24.05.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Днепра» Александр Седнев вступился за главного тренера брестского «Динамо» Владимира Журавля во время пресс-конференции после матча 10-го тура национального чемпионата.
Один из журналистов задал рулевому «Динамо» вопрос: «Насколько ваше будущее в команде зависит от результата финального матча Кубка Беларуси?». Слово вместо Журавля взял Седнев, который отметил, что «вопрос некорректный» и призвал «поддержать тренера в этой ситуации и пожелать ему удачи».
Напомним, в поединке победу праздновали могилевчане (1:0).
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«Днепра» Александр Седнев вступился за главного тренера брестского «Динамо» Владимира Журавля во время пресс-конференции после матча 10-го тура национального...
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