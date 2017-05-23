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Владимир Журавель: «Мы крайне разочарованы. Хочу извиниться перед болельщиками»
24.05.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после поражения от «Днепра» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси извинился перед болельщиками за отрицательный результат.
– Мы крайне разочарованы. Не можем реализовать свои моменты. Хочу извиниться перед болельщиками. Они преодолели долгий путь, а мы не оправдали их ожиданий.
- Считает ли вы вопросом жизни и смерти предстоящий финальный матч на Кубок Беларуси?
– Обычных финалов не бывает. Это очень важный матч для команды.
- Сегодня Вы использовали схему с множеством центральных защитников. Ваши планы поменяла ранняя замена Гавриловича?
– Два разных тайма и две разные системы. Травма не вовремя. Будем смотреть, что скажут врачи. После его травмы пришлось перейти на схему с четырьмя защитниками, потому что больше центральных защитников у нас в заявке не было, – сказал Журавель.
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после поражения от «Днепра» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси извинился перед болельщиками за...
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