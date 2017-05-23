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Владимир Журавель: «Мы крайне разочарованы. Хочу извиниться перед болельщиками»

24.05.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после поражения от «Днепра» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси извинился перед болельщиками за отрицательный результат.

– Мы крайне разочарованы. Не можем реализовать свои моменты. Хочу извиниться перед болельщиками. Они преодолели долгий путь, а мы не оправдали их ожиданий.

- Считает ли вы вопросом жизни и смерти предстоящий финальный матч на Кубок Беларуси?

– Обычных финалов не бывает. Это очень важный матч для команды.

- Сегодня Вы использовали схему с множеством центральных защитников. Ваши планы поменяла ранняя замена Гавриловича?

– Два разных тайма и две разные системы. Травма не вовремя. Будем смотреть, что скажут врачи. После его травмы пришлось перейти на схему с четырьмя защитниками, потому что больше центральных защитников у нас в заявке не было, – сказал Журавель.

«Днепр» — «Динамо-Брест». Седнев вступился за Журавля на пресс-конференции

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после поражения от «Днепра» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси извинился перед болельщиками за...

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