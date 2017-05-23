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25 мая Лукашенко проведет совещание по хоккейным вопросам

24.05.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает «Прессбол», 25 мая на совещании с участием президента Беларуси Александра Лукашенко будут рассматриваться проблемы развития хоккея.

На совещании планируется выступление с докладами трех спикеров председателя ФХБ Семена Шапиро, главного тренера «Юности» Михаила Захарова, а также директора СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрия Баскова.

Отмечается, что экс-глава ФХБ Игорь Рачковский в списке приглашенных не значится.

Почему стыдобище – это не только про белорусский хоккей

У Александра Лукашенко есть традиция: каждую весну он нервничает из-за хоккея

 
 
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Как сообщает «Прессбол», 25 мая на совещании с участием президента Беларуси Александра Лукашенко будут рассматриваться проблемы развития хоккея.

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