25 мая Лукашенко проведет совещание по хоккейным вопросам

Как сообщает «Прессбол», 25 мая на совещании с участием президента Беларуси Александра Лукашенко будут рассматриваться проблемы развития хоккея.

На совещании планируется выступление с докладами трех спикеров председателя ФХБ Семена Шапиро, главного тренера «Юности» Михаила Захарова, а также директора СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрия Баскова.

Отмечается, что экс-глава ФХБ Игорь Рачковский в списке приглашенных не значится.

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