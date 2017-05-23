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Знарок признан лучшим тренером сезона в КХЛ

24.05.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер СКА Олег Знарок получил награду лучшему тренеру сезона в КХЛ.

В прошедшем сезоне петербургская команда под руководством 54-летнего специалиста стала победителем Кубка Гагарина.

Награду лучшему тренеру Знарок завоевал уже четвертый раз в карьере.

 
 
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Главный тренер СКА Олег Знарок получил награду лучшему тренеру сезона в КХЛ.

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