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Знарок признан лучшим тренером сезона в КХЛ
24.05.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер СКА Олег Знарок получил награду лучшему тренеру сезона в
В прошедшем сезоне петербургская команда под руководством 54-летнего специалиста стала победителем Кубка Гагарина.
Награду лучшему тренеру Знарок завоевал уже четвертый раз в карьере.
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Главный тренер СКА Олег Знарок получил награду лучшему тренеру сезона в КХЛ.
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