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НХЛ. Потерявший ногу хоккеист Каннингем стал скаутом «Аризоны»

24.05.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший нападающий «Аризоны» Крэйг Каннингем получил должность скаута в клубе.

С 26-летним канадцем, которому в марте ампутировали ногу, подписан контракт на два года.

Необходимость ампутации была вызвана нарушениями кровообращения нижних конечностей, вызванных последствиями остановки сердца, из-за которой хоккеист в ноябре потерял сознание прямо на льду.

Сообщается, что Каннингем также будет помогать клубу в сфере развития молодых хоккеистов.

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Бывший нападающий «Аризоны» Крэйг Каннингем получил должность скаута в клубе.

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