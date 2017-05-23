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НХЛ. Потерявший ногу хоккеист Каннингем стал скаутом «Аризоны»
24.05.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий «Аризоны» Крэйг Каннингем получил должность скаута в клубе.
С 26-летним канадцем, которому в марте ампутировали ногу, подписан контракт на два года.
Необходимость ампутации была вызвана нарушениями кровообращения нижних конечностей, вызванных последствиями остановки сердца, из-за которой хоккеист в ноябре потерял сознание прямо на льду.
Сообщается, что Каннингем также будет помогать клубу в сфере развития молодых хоккеистов.
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Бывший нападающий «Аризоны» Крэйг Каннингем получил должность скаута в клубе.
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