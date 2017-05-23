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Второй матч минского «Динамо» подряд собрал более 4,5 тысяч зрителей

24.05.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 10-го тура высшей лиги «Динамо-Минск» – «Шахтер» посетили 4,5 тысячи человек.

Отметим, предыдущую встречу «Динамо» на «Тракторе» посетили 4720 человек.

Таким образом, два подряд домашних матча «бело-голубых» подряд посетило не менее 4500 зрителей.

Средняя посещаемость команды составляет 2644 зрителя на игре.

 
Теги: Минск
 
 
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Матч 10-го тура высшей лиги «Динамо-Минск» – «Шахтер» посетили 4,5 тысячи человек.

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