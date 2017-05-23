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Второй матч минского «Динамо» подряд собрал более 4,5 тысяч зрителей
24.05.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 10-го тура высшей лиги «Динамо-Минск» – «Шахтер» посетили 4,5 тысячи человек.
Отметим, предыдущую встречу «Динамо» на «Тракторе» посетили 4720 человек.
Таким образом, два подряд домашних матча «бело-голубых» подряд посетило не менее 4500 зрителей.
Средняя посещаемость команды составляет 2644 зрителя на игре.
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Матч 10-го тура высшей лиги «Динамо-Минск» – «Шахтер» посетили 4,5 тысячи человек.
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