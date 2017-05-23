Сергей Гуренко: «Динамо» с этим арбитром берет два очка в трех матчах. Я думаю, Кубарев должен быть доволен»

И.о. главного тренера минского «Динамо» прокомментировал ничью с «Шахтером» (2:2) в матче 10-го тура.

– Игра была похожа на английский футбол девяностых: у кого плечи шире, тот и побеждает. В целом, много было единоборств. Моменты были у обеих команд. В первом тайме все угрозы нашим воротам были созданы после обрезок, потерь в центре поля и выбегания двух быстрых игроков «Шахтера». Во втором тайме стало легче, потому что «Шахтер» сбавил скорость. Я предупреждал, что надо не садиться вниз, а отводить игру от своих ворот. Проблема в нас: были моменты, когда должны были увеличивать счет, но не делали этого. А на последних секундах пропустили после ошибки. Впрочем, «Шахтер» тоже пропустил после ошибки вратаря. В футболе кто больше допускает ошибок, тот и проигрывает.

- Вы сегодня перетасовали оборону. У «Шахтера» было много моментов. С чем связаны выход Кузьменка и перевод Галовича?

– Можете не представляться. Вы мне уже снитесь (обращается к журналисту Tribuna.com Максиму Березинскому). Во-первых, я уже сказал, что все моменты, которые возникали в первом тайме, возникали из-за того, что мы теряли мяч в центре поля. Хотя мы говорили, что «Шахтер» насытит центральную зону, в связи с чем надо использовать фланги. Но была какая-то неуверенность в передачах, принимались неправильные решения – мы теряли мячи в центральной зоне и получали атаки на наши ворота. Почему я выпустил Кузьменка? У них есть четыре высокорослых центральных нападающих – нужны были высокие защитники. И, конечно, Швецов уже отыграл четыре матча от звонка до звонка за короткий период времени. И сейчас еще поедет в сборную. Уже большой объем матчей накапливается, поэтому решил дать ему чуть-чуть отдохнуть, чтобы не потерять пацана.

- Замена Кузьменка связана с травмой?

– Да.

- Почему не было в заявке Премудрова?

– Потому что должен быть баланс игроков. Он завтра сыграет за дубль: хочу посмотреть, в какой он форме. У него не было достаточной игровой практики. Хочу последить за его состоянием.

- На тренировках не получается?

– Мы играем через три дня – тренировки, в основном, идут восстановительные или подготовительные. Но это так, для общего образования.

- Вы говорили, что предпочитаете выпускать в основе Лукича, а Николича – на замену. Сегодня было наоборот. Вы хотели усилить игру за счет Лукича?

– Cегодня в первом тайме мы подняли двух игроков вверх. Капленко играл нижнего опорного, справа – Нойок, левее – Николич. И мы вышли с двумя центральными нападающими: ниже играл Хващинский, выше – Сарока. Но, когда я увидел, что мы проигрываем центр, мы сразу перестроились и начали играть по классической схеме с двумя опорниками и тремя игроками в атаке.

- Насколько неожиданным для вас стало то, что «Шахтер» сыграл в три защитника?

– А я знал до игры. Информаторы работают.

- Капленко оставляет не очень хорошее впечатление. Как оцените его игру?

– По самоотдаче я доволен. Он немножко просел функционально. У меня нет никаких вариаций, чтобы что-то заменить. Нет альтернативы.

- У вас был отрезок матчей с сильными соперниками. Насколько вы довольны количеством очков, которые набрали, и игрой команды после вашего прихода?

– Мы провели только одну неделю, недельный цикл. Все остальные матчи у нас были в плотном графике. Ребята уже понимают мои требования, но только по вершкам. Чтобы что-то отработать, нужно время. Но я не плачусь, я доволен самоотдачей ребят и их отношением к делу. Но то, что нам надо прибавлять в игре, видно невооруженным взглядом.

- Кубарев был недоволен судейством. У вас были какие-то претензии к арбитру?

– Я стараюсь не зацикливаться на судействе. Но «Динамо» с этим арбитром берет два очка в трех матчах. Я думаю, Кубарев должен быть доволен, – сказал Гуренко.