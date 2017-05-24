|
«МЮ» впервые выиграл Лигу Европы
24.05.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.
Голы забили полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Ман Юнайтед» завоевал третий трофей под руководством тренера Жозе Моуринью. Португалец возглавил команду летом прошлого года. С Моуринью «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
Победа в Лиге Европы дала английской команде путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Манчестер Юнайтед» не придется играть в квалификации, он начнет выступления с группового этапа ЛЧ.
Манкунианцы впервые в своей истории выиграли Лигу Европы. В Кубке УЕФА, на смену которому пришла Лига Европы, «МЮ» также не побеждал.
Tribuna.com вела
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии