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Веремеенко не приедет на Евробаскет-2017, но передумала завершать карьеру в сборной Беларуси

24.05.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Баскетболистка сборной Беларуси Анастасия Веремеенко объяснила свой неприезд в сборную Беларуси на Евробаскет-2017 и рассказала, что не завершает карьеру в сборной.

– Не приезжать на этот чемпионат Европы я решила еще до олимпийской квалификации в прошлом году. Мы обсуждали это с семьей и мужем. Мы обсуждали, что я устала и хочу провести время с семьей. Тем более, был тяжелый сезон: 4,5 месяца не видела семью. Это очень тяжело, поэтому приняли такое решение.

Думала о том, чтобы окончательно завершить карьеру в сборной. Но, переосмыслив, приняла решение помогать национальной команде, если буду здорова, – сказала Веремеенко в эфире «Беларусь-5».

В репортаже отмечается, что надежда на приезд Левченко еще сохраняется.

 
 
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Баскетболистка сборной Беларуси Анастасия Веремеенко объяснила свой неприезд в сборную Беларуси на Евробаскет-2017 и рассказала, что не завершает карьеру в...

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