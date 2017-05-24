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Веремеенко не приедет на Евробаскет-2017, но передумала завершать карьеру в сборной Беларуси
24.05.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Баскетболистка сборной Беларуси Анастасия Веремеенко объяснила свой неприезд в сборную Беларуси на Евробаскет-2017 и рассказала, что не завершает карьеру в сборной.
– Не приезжать на этот чемпионат Европы я решила еще до олимпийской квалификации в прошлом году. Мы обсуждали это с семьей и мужем. Мы обсуждали, что я устала и хочу провести время с семьей. Тем более, был тяжелый сезон: 4,5 месяца не видела семью. Это очень тяжело, поэтому приняли такое решение.
Думала о том, чтобы окончательно завершить карьеру в сборной. Но, переосмыслив, приняла решение помогать национальной команде, если буду здорова, – сказала Веремеенко в эфире «Беларусь-5».
В репортаже отмечается, что надежда на приезд Левченко еще сохраняется.
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Баскетболистка сборной Беларуси Анастасия Веремеенко объяснила свой неприезд в сборную Беларуси на Евробаскет-2017 и рассказала, что не завершает карьеру в...
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