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Конор МакГрегор: «Флойд, подпиши контракт. Покажи, что ты не трепло»

24.05.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор заявил, что начал подготовку к бою против боксера Флойда Мэйвезера.

Конор опубликовал в инстаграме фотографию из зала с подписью «День первый».

 

Day 1

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Позже МакГрегор выложил фото уже после тренировки уже в твиттере.

«Хорошо поработал сегодня. Флойд, подпиши контракт [на бой]. Покажи, что ты не трепло».

МакГрегор подписал контракт на бой с Мэйвезером. Онлайн

 
 
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Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор заявил, что начал подготовку к бою против боксера Флойда Мэйвезера.

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