Конор МакГрегор: «Флойд, подпиши контракт. Покажи, что ты не трепло»

Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор заявил, что начал подготовку к бою против боксера Флойда Мэйвезера.

Конор опубликовал в инстаграме фотографию из зала с подписью «День первый».

Day 1 Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) Май 19 2017 в 3:19 PDT

Позже МакГрегор выложил фото уже после тренировки уже в твиттере.

«Хорошо поработал сегодня. Флойд, подпиши контракт [на бой]. Покажи, что ты не трепло».

Solid work today.

Sign your end Floyd or you are just a mouth. pic.twitter.com/YWCqoHWA2B — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 мая 2017 г.

МакГрегор подписал контракт на бой с Мэйвезером. Онлайн