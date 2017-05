Конор МакГрегор: «Флойд, подпиши контракт. Покажи, что ты не трепло»

Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор заявил, что начал подготовку к бою против боксера Флойда Мэйвезера.

Конор опубликовал в инстаграме фотографию из зала с подписью «День первый».

Позже МакГрегор выложил фото уже после тренировки уже в твиттере.

«Хорошо поработал сегодня. Флойд, подпиши контракт [на бой]. Покажи, что ты не трепло».