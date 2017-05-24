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"Манчестер Юнайтед" стал чемпионом Лиги Европы
24.05.2017 23:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал чемпионом Лиги Европы, сообщает Sputnik.
Финальный поединок Лиги Европы между "МЮ" и голландским "Аяксом" состоялся в среду на "Френдс Арене" в Стокгольме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью. Голами в составе "красных дьяволов" отметились Поль Погба (18-я минута) и Генрих Мхитарян (48).
Статус победителя турнира дает манкунианцем право выступить в следующем еврокубковом сезоне в Лиге чемпионов УЕФА.
"Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного Чемпионата мира, но ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.
Напомним, финал Лиги Европы проходил при усиленных мерах безопасности в связи с событиями в Манчестере 22 мая, где
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"Красные дьяволы" впервые в своей истории стали обладателями трофея и благодаря этому сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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