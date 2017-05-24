МИНСК, 24 мая — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал чемпионом Лиги Европы, сообщает Sputnik.

Финальный поединок Лиги Европы между "МЮ" и голландским "Аяксом" состоялся в среду на "Френдс Арене" в Стокгольме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью. Голами в составе "красных дьяволов" отметились Поль Погба (18-я минута) и Генрих Мхитарян (48).

Статус победителя турнира дает манкунианцем право выступить в следующем еврокубковом сезоне в Лиге чемпионов УЕФА.

"Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного Чемпионата мира, но ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.

Напомним, финал Лиги Европы проходил при усиленных мерах безопасности в связи с событиями в Манчестере 22 мая, где на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде был совершен теракт , в котором погибли 22 человека, 120 пострадали. Перед матчем игроки обеих команд почтили память жертв трагедии минутой молчания, а футболисты "МЮ" играли с черными повязками на рукавах.