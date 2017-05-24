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Совет директоров КХЛ сократил состав участников десятого чемпионата

24.05.2017 18:42 — Новости Спорта | БелТА  
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Совет директоров КХЛ сократил состав участников десятого чемпионата

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников десятого чемпионата и сократил количество команд, которые сыграют в следующем сезоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе лиги.

Количество клубов будет сокращено до 27-ми. В связи с тем, что ХК "Медвешчак" (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а "Металлург" (Новокузнецк) замкнул рейтинг клубов по всем параметрам, члены совета директоров приняли решение утвердить список участников без этих двух команд.

"Стратегическое планирование - важный элемент функционирования современной спортивной лиги. Направления среднесрочного развития КХЛ начали разрабатываться еще осенью прошлого года. Нам удалось собрать и проанализировать огромный объем информации и мнений различных представителей хоккейной общественности. Это позволило сформировать концепцию, которая получила одобрение со стороны правления лиги и совета директоров, к концу года будет представлена в формате полновесной программы на период до 2023 года", - рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Он также заявил, что в сезоне-2018/2019 КХЛ будет сокращена до 24 участников.

В десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграют 27 команд, разбитых на четыре дивизиона.

Дивизион Боброва

"Динамо" (Минск),

"Динамо" (Рига),

"Йокерит" (Хельсинки),

СКА (Санкт-Петербург),

"Слован" (Братислава),

"Спартак" (Москва) ;

Дивизион Тарасова

"Витязь" (Московская обл.),

"Динамо" (Москва),

"Локомотив" (Ярославль),

"Северсталь" (Череповец),

"Торпедо" (Нижегородская обл.),

ХК "Сочи" (Сочи),

ЦСКА (Москва).

Дивизион Харламова

"Автомобилист" (Екатеринбург),

"Ак Барс" (Казань),

"Лада" (Тольятти),

"Металлург" (Магнитогорск),

"Нефтехимик" (Нижнекамск),

"Трактор" (Челябинск),

"Югра" (Ханты-Мансийск);

Дивизион Чернышева

"Авангард" (Омская обл.),

"Адмирал" (Владивосток),

"Амур" (Хабаровск),

"Барыс" (Астана),

"Куньлунь Ред Стар" (Пекин),

"Салават Юлаев" (Уфа),

"Сибирь" (Новосибирская обл.).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Количество клубов будет сокращено до 27-ми. В связи с тем, что ХК "Медвешчак" (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а "Металлург"...

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