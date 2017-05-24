ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петер Бос: «Матч получился очень скучным, у команд практически не было моментов»

25.05.2017 00:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Аякса» Петер Бос рассказал о финальном матче Лиги Европы против «МЮ» (0:2).

«Матч получился очень скучным, у команд практически не было моментов. Мы сыграли недостаточно хорошо, поздравляю «МЮ».

Мы многому научимся после финала Лиги Европы. Если нам удастся сохранить эту команду, то в следующем сезоне мы будем еще сильнее», – сказал Бос.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Аякса» Петер Бос рассказал о финальном матче Лиги Европы против «МЮ» (0:2).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«МЮ» будет во второй корзине при жеребьевке ЛЧ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика