Петер Бос: «Матч получился очень скучным, у команд практически не было моментов»

Главный тренер «Аякса» Петер Бос рассказал о финальном матче Лиги Европы против «МЮ» (0:2).

«Матч получился очень скучным, у команд практически не было моментов. Мы сыграли недостаточно хорошо, поздравляю «МЮ».

Мы многому научимся после финала Лиги Европы. Если нам удастся сохранить эту команду, то в следующем сезоне мы будем еще сильнее», – сказал Бос.