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Петер Бос: «Матч получился очень скучным, у команд практически не было моментов»
25.05.2017 00:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Аякса» Петер Бос рассказал о финальном матче Лиги Европы против «МЮ» (0:2).
«Матч получился очень скучным, у команд практически не было моментов. Мы сыграли недостаточно хорошо, поздравляю «МЮ».
Мы многому научимся после финала Лиги Европы. Если нам удастся сохранить эту команду, то в следующем сезоне мы будем еще сильнее», – сказал Бос.
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Главный тренер «Аякса» Петер Бос рассказал о финальном матче Лиги Европы против «МЮ» (0:2).
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