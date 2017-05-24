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Все о победе в Лиге Европы и попадании в Лигу чемпионов в приложении «Манчестер Юнайтед+» от Tribuna.com

25.05.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» впервые выиграл Лигу Европы и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на Android 

Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на iOS

Все о победе в Лиге Европы и попадании в Лигу чемпионов в приложении «Манчестер Юнайтед+» от Tribuna.com

В приложении вы найдете:

– Новости, тексты и интервью о МЮ;

– Онлайн-трансляции матчей, составы команд;

– Статистику турнира и игроков;

– Все актуальные трансферы МанЮ;

– Календарь и расписание матчей;

– Блоги пользователей и статьи;

– Фото и видео;

– Форумы, чаты и комментарии для общения с другими болельщиками.

Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на Android 

Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на iOS

 
 
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«Манчестер Юнайтед» впервые выиграл Лигу Европы и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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