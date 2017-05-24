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Вячеслав Фетисов: «Кузня» может вернуться, если финансовая ситуация в клубе изменится»
25.05.2017 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении совета директоров КХЛ, исключившего новокузнецкий «Металлург» из лиги.
«Обидно, жалко людей, которые уже привыкли ходить на хоккей в Новокузнецке. У них большое количество высококлассных хоккеистов, которые играют, радуют. Хочется им посочувствовать и пожелать, чтобы они не бросали команду, в какой бы лиге она ни играла. Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду, поддерживать ее.
Если ситуация с финансированием изменится, то никто не будет против, чтобы команда вернулась в лигу. Принято решение, в стратегическом плане это (сокращение клубов) поднимет уровень хоккея», – дал комментарии Фетисов.
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении совета директоров КХЛ, исключившего новокузнецкий «Металлург» из лиги.
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