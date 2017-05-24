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Чемпионат России. Стыковые матчи. СКА примет «Оренбург», «Арсенал» в гостях у «Енисея»

25.05.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовых стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ хабаровский СКА сыграет дома с «Оренбургом», а тульский «Арсенал» встретится на выезде с «Енисеем».

Чемпионат России

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Первые матчи

СКА Хабаровск – Оренбург
Дата проведения
25 мая, 12.00, «им. Ленина»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Енисей – Арсенал Тула
Дата проведения
25 мая, 15.30, «стадион Центральный Красноярск»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В стартовых стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ хабаровский СКА сыграет дома с «Оренбургом», а тульский «Арсенал» встретится на выезде с...

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