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Чемпионат России. Стыковые матчи. СКА примет «Оренбург», «Арсенал» в гостях у «Енисея»
25.05.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартовых стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ хабаровский СКА сыграет дома с «Оренбургом», а тульский «Арсенал» встретится на выезде с «Енисеем».
Чемпионат России
Стыковые игры
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В стартовых стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ хабаровский СКА сыграет дома с «Оренбургом», а тульский «Арсенал» встретится на выезде с...
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