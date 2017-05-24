Вячеслав Федоренков: «Рачковский не справился не с работой, а с кабинетной борьбой»

Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о причинах отставки Игоря Рачковского с поста председателя ФХРБ.

«Мне обидно вследствие осознания, что Игорь Рачковский, по большому счету, не справился не с работой, а с кабинетной борьбой, имеющей к собственно хоккею весьма опосредованное отношение. С работой у него как раз все складывалось более или менее успешно», – считает Федоренков.