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Вячеслав Федоренков: «Рачковский не справился не с работой, а с кабинетной борьбой»

25.05.2017 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о причинах отставки Игоря Рачковского с поста председателя ФХРБ.

«Мне обидно вследствие осознания, что Игорь Рачковский, по большому счету, не справился не с работой, а с кабинетной борьбой, имеющей к собственно хоккею весьма опосредованное отношение. С работой у него как раз все складывалось более или менее успешно», – считает Федоренков.

 
 
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о причинах отставки Игоря Рачковского с поста председателя ФХРБ.

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