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Вячеслав Федоренков: «Рачковский не справился не с работой, а с кабинетной борьбой»
25.05.2017 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о причинах отставки Игоря Рачковского с поста председателя ФХРБ.
«Мне обидно вследствие осознания, что Игорь Рачковский, по большому счету, не справился не с работой, а с кабинетной борьбой, имеющей к собственно хоккею весьма опосредованное отношение. С работой у него как раз все складывалось более или менее успешно», – считает Федоренков.
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о причинах отставки Игоря Рачковского с поста председателя ФХРБ.
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