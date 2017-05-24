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Денис Шунто: «Все должны понимать, за что мы боремся. Выходим на поле, чтобы приблизиться к чемпионству»
25.05.2017 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о задачах команды.
– Какая цель «Крумкачоў» в этом сезоне?
– Я даже не думал, что об этом нужно говорить. Все должны понимать, за что мы боремся.
– И за что же?
– Мы выходим на поле, чтобы приблизиться к чемпионству. У меня в планах было, что после первого круга будем занимать место в верхней части таблицы. Должны были крутиться в районе шестой-седьмой строчки, где сейчас находятся «Гомель» и «Неман». Во второй части сезона должны были прибавить финансово, улучшить условия для тренировок и восстановления и вскочить еще выше.
У нас хороший состав. Есть группа футболистов, которая играет вместе довольно давно. Есть исполнители типа Глеба, Климовича, Челядинского, которые привыкли бороться только за высокие места. Мне казалось, что у нас очень сбалансированная команда в плане опыта и молодости. Но пока что-то не складывается, – сказал Шунто.
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Денис Шунто: «Все должны понимать, за что мы боремся. Выходим на поле, чтобы приблизиться к чемпионству»
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о задачах команды.
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