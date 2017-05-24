Денис Шунто: «Все должны понимать, за что мы боремся. Выходим на поле, чтобы приблизиться к чемпионству»

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о задачах команды.

– Какая цель «Крумкачоў» в этом сезоне?

– Я даже не думал, что об этом нужно говорить. Все должны понимать, за что мы боремся.

– И за что же?

– Мы выходим на поле, чтобы приблизиться к чемпионству. У меня в планах было, что после первого круга будем занимать место в верхней части таблицы. Должны были крутиться в районе шестой-седьмой строчки, где сейчас находятся «Гомель» и «Неман». Во второй части сезона должны были прибавить финансово, улучшить условия для тренировок и восстановления и вскочить еще выше.

У нас хороший состав. Есть группа футболистов, которая играет вместе довольно давно. Есть исполнители типа Глеба, Климовича, Челядинского, которые привыкли бороться только за высокие места. Мне казалось, что у нас очень сбалансированная команда в плане опыта и молодости. Но пока что-то не складывается, – сказал Шунто.

Денис Шунто: «До начала матча с «Неманом» присутствовало ощущение какой-то обреченности»