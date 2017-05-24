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Турнир памяти Халипского. Беларусь против Великобритании, вторая команда Беларуси сыграет с Аргентиной
25.05.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Турнир памяти Халипского
Беларусь-2 – Аргентина
25 мая, 16.00. Минск, Дворец спорта
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Беларусь – Великобритания
25 мая, 18.30. Минск, Дворец спорта
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Турнир памяти Халипского. Беларусь против Великобритании, вторая команда Беларуси сыграет с Аргентиной
Турнир памяти Халипского Беларусь-2 – Аргентина 25 мая, 16.00.
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