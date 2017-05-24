|
Гандболисты БГК в овертайме одолели СКА в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси
25.05.2017 10:05 — Новости Спорта | БелТА
Во время матча. Фото ГК СКА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова в овертайме одолели СКА в финальной серии чемпионата Беларуси со счетом 34:31, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Основное время игры в минском дворце спорта "Уручье" завершилось вничью - 27:27. В ходе матча действующий чемпион страны БГК вел в счете в три мяча, однако за пять минут до завершения второго тайма армейцы смогли вернуть интригу - 23:23. Внимательно действуя в защите и удачно в атаке, гандболисты СКА перевели встречу в дополнительное время. В овертайме три сэйва голкипера БГК им. Мешкова Раде Миятовича позволили брестчанам укрепить свое преимущество и победить в первом поединке финальной серии до трех побед.
"В концовке основного времени вели, но СКА сравнял счет. У нас была последняя атака вчетвером, чтобы забить победный мяч. К сожалению, не воспользовались этим шансом. Однако выиграли в дополнительное время. Важно начать финальную серию с победы. Теперь главное отдохнуть, восстановиться психологически и физически. Впереди еще важные игры с СКА. Армейцы отчаянно сражаются в финале", - рассказал главный тренер БГК Сергей Бебешко.
Ответный матч пройдет в брестском спорткомплексе "Виктория" 27 мая. Начало встречи в 18.00. Прямая телетрансляция на телеканале
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основное время игры в минском дворце спорта "Уручье" завершилось вничью - 27:27. В ходе матча действующий чемпион страны БГК вел в счете в три мяча, однако за пять минут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии