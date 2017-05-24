ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гандболисты БГК в овертайме одолели СКА в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси

25.05.2017 10:05 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Гандболисты БГК в овертайме одолели СКА в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси
Во время матча. Фото ГК СКА

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова в овертайме одолели СКА в финальной серии чемпионата Беларуси со счетом 34:31, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основное время игры в минском дворце спорта "Уручье" завершилось вничью - 27:27. В ходе матча действующий чемпион страны БГК вел в счете в три мяча, однако за пять минут до завершения второго тайма армейцы смогли вернуть интригу - 23:23. Внимательно действуя в защите и удачно в атаке, гандболисты СКА перевели встречу в дополнительное время. В овертайме три сэйва голкипера БГК им. Мешкова Раде Миятовича позволили брестчанам укрепить свое преимущество и победить в первом поединке финальной серии до трех побед.

"В концовке основного времени вели, но СКА сравнял счет. У нас была последняя атака вчетвером, чтобы забить победный мяч. К сожалению, не воспользовались этим шансом. Однако выиграли в дополнительное время. Важно начать финальную серию с победы. Теперь главное отдохнуть, восстановиться психологически и физически. Впереди еще важные игры с СКА. Армейцы отчаянно сражаются в финале", - рассказал главный тренер БГК Сергей Бебешко.

Ответный матч пройдет в брестском спорткомплексе "Виктория" 27 мая. Начало встречи в 18.00. Прямая телетрансляция на телеканале "Беларусь 5" в 17.50. Третья игра 28 мая также пройдет в Бресте. -0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основное время игры в минском дворце спорта "Уручье" завершилось вничью - 27:27. В ходе матча действующий чемпион страны БГК вел в счете в три мяча, однако за пять минут...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Турнир памяти Халипского. Беларусь против Великобритании, вторая команда Беларуси сыграет с Аргентиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика